Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

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Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. В обращении глава государства отдельно отметил женщин-военнослужащих, их смелость, решительность и отвагу.

Владимир Путин заявил, что Восьмое марта празднуют во многих странах, но в России его отмечают с "особой теплотой", так как возвышенное отношение к женщине, к материнству, передается в стране из поколения в поколение. Президент России подчеркнул, что огромное уважение вызывает ответственность женщин, их умение учитывать детали и аспекты дела, которым они занимаются.

Отдельные поздравления глава государства направил женщинам-военнослужащим, которые встали на защиту своей Родины, врачам, фельдшерам и медсестрам, спасающим пострадавших.

Путин заявил, что во времена испытаний неравнодушие и отзывчивость женского сердца становятся мощной силой, указывающей нужный образ действий. Президент обратил внимание на поддержку, которую женщины оказывают военным, отправляя на передовую посылки и письма, делая маскировочные сети, а также становясь волонтерами в госпиталях.

Владимир Путин пожелал женщинам любви, взаимопонимания и душевного тепла.