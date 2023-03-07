В ЦАТРА прошел концерт в честь 8 марта

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Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в преддверии праздника 8 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих и наградил достойных.

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию женщин-военнослужащих, прошло 7 марта в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА). «Я хотел бы сегодня сказать огромное спасибо всем вам, всем матерям, которые вырастили таких сыновей, которые сегодня защищают наше Отечество на полях СВО. Женам, которые сегодня ждут своих мужей, берегут очаг, растят детей. Врачам, медсестрам, которые под пулями вытаскивают с поля боя, а потом шаг за шагом кропотливо бережно по-матерински выхаживают наших раненных ребят, которые выполняют сегодня не простую, но очень нужную и важную для нашей страны работу», - сказал Сергей Шойгу.

Министр отметил заслуги женщин-военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. «Более 1000 наших замечательных женщин-военнослужащих участвуют в специальной военной операции. 443 из них награждены государственными наградами. Награждены заслуженно, многие ранены. Такова жизнь, такова судьба, такова работа по служению, защите нашей Родины», - подчеркнул Сергей Шойгу.

В ходе торжественного мероприятия Министр обороны РФ наградил женщин-военнослужащих государственными и ведомственными наградами, в числе которых знак отличия «Георгиевский крест», медаль «За отвагу», медаль Суворова, медаль Жукова, медаль Луки Крымского.

В рамках мероприятия в ЦАТРА прошел концерт с участием лучших военных творческих коллективов, известных деятелей отечественной культуры и искусства. На сцене театра выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, заслуженные артисты России Сергей Трофимов, Александр Маршал, Юта и Сергей Войтенко, певицы Полина Гагарина, Валерия Ланская, Виктория Черенцова и многие другие.

В фойе театра была представлена экспозиция из фотопроекта «Жены героев», а также развернуты выставки Студии военных художников имени М.Б. Грекова, РИА «Армия России» Минобороны РФ.