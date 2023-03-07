Зеленский сообщил о гибели под Артемовском одного из лидеров «Правого сектора»*

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером во вторник, 7 марта, что в районе Артемовска был ликвидирован один из руководителей запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".
Ранее сегодня журналисты, ссылаясь на адвоката Маси Найема, сообщили, что один из лидеров "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло, известный как "да Винчи" был ликвидирован под Артемовском. Впоследствии эти данные подтвердил Владимир Зеленский.
Отметим, что в 2021-м Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России