Зеленский сообщил о гибели под Артемовском одного из лидеров «Правого сектора»*

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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером во вторник, 7 марта, что в районе Артемовска был ликвидирован один из руководителей запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

Ранее сегодня журналисты, ссылаясь на адвоката Маси Найема, сообщили, что один из лидеров "Правого сектора"* Дмитрий Коцюбайло, известный как "да Винчи" был ликвидирован под Артемовском. Впоследствии эти данные подтвердил Владимир Зеленский.

Отметим, что в 2021-м Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины.

* Экстремистская организация, запрещенная в России