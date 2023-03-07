Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев рассказал, что после 5 лет заключения получает теперь «кайф от жизни»

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Источник: РБК

Алексей Улюкаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отсидевший в колонии более пяти лет за взятку Игорю Сечину, признался, что живет сейчас жизнью «простого человека» и получает от этого кайф.

«Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», — сказал Улюкаев в интервью Ютуб-каналу «Найди мамонта».

Бывший министр рассказал, что за пять лет, проведенные в заключении, он пришел к пониманию: и кресло министра, и нары заключенного ограничивают жизнь человека. Появившееся у него сейчас свободное время он, по его словам, предпочитает проводить с родными людьми.

Улюкаев был условно-досрочно освобожден из колонии в мае прошлого года.