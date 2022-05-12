Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою московскую квартиру

Бывший глава Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, который ранее в четверг, 12 мая, был досрочно освобожден из колонии, вернулся в свою московскую квартиру.
Из ИК-1, которая находится в Тверской области, Алексей Улюкаев уехал на автомобиле. Известно, что экс-министра сопровождала его супруга.
Сообщается, что бывший глава Минэкономразвития не стал отвечать ни на один вопрос представителей средств массовой информации.
Напомним, в конце 2017 года Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взятку. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.