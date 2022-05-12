Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в свою московскую квартиру

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12 мая 2022, 13:40

Алексей Улюкаев, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший глава Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, который ранее в четверг, 12 мая, был досрочно освобожден из колонии, вернулся в свою московскую квартиру.

Из ИК-1, которая находится в Тверской области, Алексей Улюкаев уехал на автомобиле. Известно, что экс-министра сопровождала его супруга.

Сообщается, что бывший глава Минэкономразвития не стал отвечать ни на один вопрос представителей средств массовой информации.