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Профессор Щербаков: нейросети могут привести к тому, что молодежь перестанет самостоятельно думать

, 20:19 Источник: Радио 1

Профессор Щербаков: нейросети могут привести к тому, что молодежь перестанет самостоятельно думать
АГН Москва / globallookpress.com

Использование нейросетей в образовании способно привести к тому, что студенты начнут рассчитывать на готовый подход, переставая думать самостоятельно и доходить до новых идей. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

Согласно словам преподавателя, главный минус искусственного интеллекта заключается в том, что он предлагает студентам готовые решения в творчестве, познавательной и научной мысли. Как отметил специалист, в конечном итоге это приведет к деградации всеобщего образования.

Щербаков также отметил, что развитие ИИ значительно повлияет на «продолжение живого труда», так как многие программы смогут заменить человека в его профессии.

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