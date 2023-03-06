Пьяный убил бывшую в офисе

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Источник: Аргументы недели-Крым

Преступление ревнивец совершил на глазах четырехлетнего сына, бывшего рядом с матерью.

Чрезвычайное трагическое происшествие случилось в Евпатории в прошедшие выходные. Случайно ли ему в голову пришла мысль об убийстве бывшей супруги или он заранее спланировал преступление выяснит следствие. Злодеяние он совершил 4 марта в офисном центре города, насколько раз ударив женщину ножом в грудь. От ранений она скончалась до приезда Скорой.

Учитывая резонансность события на место преступления срочно прибыл прокурор Евпатории.

Скорей всего преступник, совершивший убийство в состоянии алкогольного опьянения, будет осужден и отправлен отбывать наказание в колонию. Оставшихся без родителей детей 4 и 12 лет служба опеки определит в детский дом.