28 февраля 1732 года в Петербурге открылся первый кадетский корпус

Аргументы Недели → Общество 13+

Татьяна САВКИНА

Кадетский корпус - военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки молодежи к военной карьере. Первые кадетские корпуса появились в Пруссии - в 1653 году была создана школа для несения детьми дворян воинской службы.

Кадетский корпус в России был создан по инициативе генерал-фельдмаршала Христофора Миниха. Он представил на утверждение императрице Анне Иоанновне план устройства первого военно-учебного заведения в России «Корпуса кадет». Приоритет в приеме принадлежал детям дворян, офицеров, чиновников. По окончании полного курса воспитанники принимались не только в военные училища, но и в высшие школы без экзаменов.

В 1743 году прошла реорганизация военно-учебных заведений. Основанная Петром I в 1701 году Школа математических и навигацких искусств была переименована в Морской корпус. Миниховский кадетский корпус переименовали в Сухопутный шляхетный кадетский корпус. В 1825 году был образован первый казачий кадетский корпус - Оренбургский Неплюевский.

Вскоре после Октябрьской революции кадетские корпуса были упразднены. До 1925 года в эмиграции продолжали действовать Морской корпус (в Бизерте) и Хабаровский корпус (в Шанхае).

Во время Великой Отечественной войны высшее руководство приняло решение организовать обучение детей и подростков в традициях дореволюционных кадетских корпусов. Записку на имя И.В. Сталина подготовил генерал А.А. Игнатьев, выпускник Владимирского Киевского кадетского корпуса. В августе 1943 года было принято постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б), в котором, в частности, говорилось: «Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а так же детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать 9 суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов».

Система подготовки будущих военных в суворовских училищах сохранилась до наших дней. Кроме Суворовских и Нахимовских училищ, действуют и другие кадетские корпуса и школы.

За почти 80 лет работы СВУ выпустили свыше 100 тыс. воспитанников. В числе выпускников немало людей, ставших известными не только на военном поприще - летчики-космонавты Герои Советского Союза Юрий Глазков и Владимир Джанибеков; режиссер, внук И.Сталина Александр Бурдонский, сценарист Геннадий Шпаликов, народный артист РФ Александр Пашутин, музыкант Стас Намин, тяжелоатлет Юрий Власов.