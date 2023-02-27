Собянин: Ежегодный объем закупок на Портале поставщиков за 10 лет увеличился до 94 млрд рублей

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Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что за 10 лет число предпринимателей на портале поставщиков превысило 290 тыс. человек, а ежегодный объем закупок увеличился до 94 млрд руб.

«Число предпринимателей на портале поставщиков за 10 лет превысило 290 тыс., а ежегодный объем закупок увеличился до 94 млрд руб. Платформа помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам - найти нужную продукцию и закупить ее у надежного поставщика», - написал мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что в условиях санкций появилась потребность в подборе отечественных аналогов импортной продукции.

«Портал дает такую возможность. Там же можно получить достоверную информацию о производителе. Сейчас больше 90% поставщиков на ресурсе - это представители малого и среднего бизнеса, но ими могут стать и ИП, и самозанятые, и физлица», - уточнил Сергей Собянин.

Так, для удобной и эффективной работы на сайте применяются технологии искусственного интеллекта. Например, нейросети умеют определять категорию товара по загруженному изображению и искать соответствия, добавил мэр.



