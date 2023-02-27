Петербургская команда победила на турнире по синхронному фигурному катанию

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Фото: Фрагмент видео на YouTube

Петербурженки обошли соперниц из Москвы, Самары и Екатеринбурга.

Петербургская команда по синхронному фигурному катанию «Парадиз» выиграла турнир по фигурному катанию. Соревнование прошло в Академии фигурного катания на Туполевской улице в Санкт-Петербурге.

Спортсменки из «Парадиз» трижды становились чемпионками мира. Из легендарного состава, который заработал титулы, осталась тольво одна девушка. Сейчас она капитан команды.

По правилам соревнования, всего в команду должно входить 16 девушек. В нем принимали участие, в том числе, представители из Москвы, Самары и Екатеринбурга.

В конце турнира присутствующим продемонстрировали показательные номера. Один из низ показал серебряный призёр Чемпиона Европы в одиночном катании на коньках Дмитрий Алиев.