Путин наградил орденом Дружбы американского актера с российским паспортом Стивена Сигала

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Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и актер Стивен Сигал. Архивное фото: сайт Кремля.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о награждении американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Как говорится в документе, актер награжден за «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Стивен Сигал с ноября 2016 года является гражданином России. Президент Путин лично вручил ему российский паспорт. В настоящее время актер продолжает выполнять обязанности спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией. Кроме того, он член партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». После начала специальной военной операции Сигал посещал Донбасс вместе с главой думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким.