Депутат Госдумы Власов предложил конфискацию автомобилей у лиц, постоянно нарушающих ПДД для передачи в Минобороны РФ

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Источник: RT

С инициативой создания механизма конфискации автомобилей у лиц, регулярно нарушающих правила безопасности движения на дорогах выступил депутат Госдумы Василий Власов. Текст обращения в адрес начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова имеется в распоряжении RT.

Парламентарий в своём обращении отметил, что фракция ЛДПР ранее неоднократно поднимала вопрос о конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения.

«Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат», — говорится в тексте обращения.





