Петербуржцы и жители Ленобласти увидели северное сияние в ночь на понедельник

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Фото: Canva

Очевидцы отмечали, что сияние было необычайно ярким.

В ночь с 26 на 27 февраля жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга увидели северное сияние. Цвета переходили из красного в зелёный.

Сеаерное сияние показалось примерно после 11 ночи. Многим горожанам удалось заснять его на видео. После оно скрылось за облаками.

Оучше всего картинка была в Санкт-Петербурге, на Финском заливе и в Кронштадте.

Эксперты отметили, что увидеть полярное сияние жители Северной столицы смогли из-за того, что к Земле развернулась корональная дыра. Тогда на Солнце произошло более трех выбросов солнечной массы.

В этот период метеорологи также рассказали, что было зафиксировано несколько периодов с магнитными бурями средней интенсивности и один – с магнитной бурей средней интенсивности.