Рёнхап: украинский посол Пономаренко повторил просьбу к Южной Корее о предоставлении летального вооружения

Украинский посол в Сеуле Дмитрий Пономаренко в очередной раз обратился к Южной Корее с просьбой поставить Киеву летальные вооружения. Об этом пишет агентство Рёнхап.
«(Украина) надеется, что правительство Южной Кореи сможет найти решение, которое позволит ему предоставить Украине летальное оружие», - заявил дипломат во время своего выступления в Сеуле на форуме, посвященном началу спецоперации на Украине.
Отмечается, что Пономаренко призвал южнокорейское оборонное ведомство к проведению прямых консультаций по этому вопросу.
Посол подчеркнул, что соответствующая помощь должна быть предоставлена «без промедления».
Ранее в НАТО призвали Сеул поставлять оружие Украине напрямую.