Рёнхап: украинский посол Пономаренко повторил просьбу к Южной Корее о предоставлении летального вооружения

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Источник: Рёнхап

Флаг Украины, IMAGO/Christian Spicker

Украинский посол в Сеуле Дмитрий Пономаренко в очередной раз обратился к Южной Корее с просьбой поставить Киеву летальные вооружения. Об этом пишет агентство Рёнхап.

«(Украина) надеется, что правительство Южной Кореи сможет найти решение, которое позволит ему предоставить Украине летальное оружие», - заявил дипломат во время своего выступления в Сеуле на форуме, посвященном началу спецоперации на Украине.

Отмечается, что Пономаренко призвал южнокорейское оборонное ведомство к проведению прямых консультаций по этому вопросу.

Посол подчеркнул, что соответствующая помощь должна быть предоставлена «без промедления».

Ранее в НАТО призвали Сеул поставлять оружие Украине напрямую.