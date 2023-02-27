Лукашенко: разработки ударных БПЛА в Белоруссии изготавливают на низком уровне

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MFA Russia/via Globallookpress.com

Белорусские предприятия работают над производством линейки беспилотников но более современные модели в настоящий момент делают на низком уровне. Такое мнение высказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как отмечается, такое заявление политик сделал на совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.

По его словам, подразделения показали свои боевые возможности, но сейчас нужны более современные аппараты.

Ранее Лукашенко высказался на тему украинского конфликта и заявил, что не верит в стремление Киева открыть второй фронт на территории Молдавской Республики.