Лукашенко: не верю, что Украина развяжет второй фронт в Приднестровье

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Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в стремление Украины вторгнутся в Приднестровскую Молдавскую Республику, сказав, что Киеву это будет невыгодно. Об этом сообщили РИА Новости, цитируя белорусского лидера.

«Я в это не верю. Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту «серую дыру», как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт», - информировал Лукашенко.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что режим Зеленского активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику.