В России за сутки выявили 9 580 случаев заражения COVID-19

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анализ крови, unsplash.com/photos/fKC9eWRnlGY

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 580 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За прошедшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 786 человек, что на 10,7% меньше, чем днем ранее.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались тридцать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 9 250 человек, что на 5,4% меньше в сравнении с показателями воскресенья, 26 февраля.