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В России за сутки выявили 13 829 случаев заражения COVID-19

, 11:14

В России за сутки выявили 13 829 случаев заражения COVID-19
пробирки, unsplash.com/photos/egT3xtDu9DQ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 13 829 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, количество госпитализаций на территории Российской Федерации за сутки составило 786, снизившись в сравнении с предшествующими сутками на 51,8%.

В оперштабе отметили, что за вышеуказанный период в стране скончались 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки в России 12 618 человек, что на 16% меньше в сравнении с показателями четверга, 23 февраля.

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