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Источник: РИА Новости

украинский солдат, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

РИА Новости со ссылкой на слова Евгения Пригожина, основателя группы «Вагнер», сообщают, что при убитых бойцах ВСУ обнаруживают психотропные препараты.

«Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии», - пишет издание, цитируя слова Пригожина.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин информировал о взятии под контроль российских сил поселка Ягодное на севере Артемовска.