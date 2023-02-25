Пригожин заявил о взятии под контроль российских сил поселка Ягодное на севере Артемовска

Поселок Ягодное, расположенный на севере Артемовска (украинское название — Бахмут), перешло под контроль российских сил. Об этом в субботу сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
«25 февраля штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута», - цитирует Пригожина его пресс-служба. В вечерней сводке Минобороны о взятии Ягодного ничего не говорится.
Согласно переписи 2021 года, в Ягодном ранее проживало 318 человек.
В пятницу пресс-служба «Вагнера» также сообщила о подрыве украинскими военными дамбы на водохранилище в Артемовске. Предполагается, что разлив воды может замедлить российское наступление.