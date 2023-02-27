Парламентарий Константинов инициировал рассмотреть вопрос освобождения осужденных, которые поступили на военную службу

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Владимир Константинов, Telegram/t.me/va_konstantinov

Владимир Константинов, глава парламента Крыма, предложил обсудить и проработать вопрос освобождения заключенных, решивших искупить свою вину на военной службе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова политика.

«Считаю, что нам стоит вынести на обсуждение и поработать вопрос отсрочки от наказания с перспективой освобождения тех осужденных, кто решит загладить свою вину, встав на защиту нашей страны», - сказал Константинов.

Ранее глава крымского парламента заявил, что Зеленский может посетить полуостров только для подписания капитуляции.