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Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов в воскресенье, 26 февраля, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму лишь для подписания капитуляции украинской стороны.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев в настоящий момент готовится к военному захвату Крыма.

Владимир Константинов отметил, что Украина все еще испытывает фантомные боли в отношении Крыма, однако Киеву не видать российского полуострова. По словам главы крымского парламента, единственная возможность для Владимира Зеленского посетить Крым – подписание капитуляции.