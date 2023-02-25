Депутат ГД Картаполов: заявления Киева о подготовке к захвату Крыма — это элемент украинской пропаганды

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Источник: ТАСС

Депутат ГД Андрей Картаполов. Фото с сайта Госдумы.

У Киева на данный момент нет военных возможностей для захвата Крыма, и все заявления о скором «возвращении» полуострова не более чем элемент пропаганды. Об этом в интервью ТАСС в субботу заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей - их у них на сегодняшней день нет никаких. Но это не значит, что они перестанут хотеть, не значит, что они откажутся от попыток силовым путем это делать», - заявил парламентарий.

По его мнению, оружие, поставленное на сегодняшний день Киеву, не позволяет провести операцию по захвату полуострова. Однако, считает Картаполов, за ситуацией необходимо «внимательно следить».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев ведет подготовку к «возвращению» Крыма.