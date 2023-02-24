Зеленский сообщил о подготовке Киева к осуществлению планов по «возвращению» Крыма

Украина ведет подготовку к реализации планов по «возвращению» Крыма. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве, посвященной годовщине начала СВО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение <...> на площадках других государств», - так ответил украинский президент на вопрос о том, есть ли у Киева шансы «вернуть» Крым в обозримом будущем.
Никаких сроков при этом Зеленский называть не стал.
Ранее, в январе, он утверждал, что «возврат» Крыма станет возможным, если Украина получит от своих западных союзников тяжелые вооружения.