Опроса «Никкэй»: большая часть японцев отрицают необходимость передавать оружие Украине

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Флаг Японии, Stanislav Kogiku/AFLO

По данным исследования издания «Никкэй», большинство японцев не считают необходимым для Токио поставлять вооружение Киеву.

Так, 76% проголосовали против идеи отправки оружия на Украину, а 16% японцев поддержали поставку вооружения.

За наращивание общей поддержки Украины проголосовали 66% респондентов.

Ранее сообщалось, что Япония предоставит помощь Украине в размере $5,5 миллиардов. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, отметив единство Токио с лидерами других стран G7 в вопросе конфликта на Украине.