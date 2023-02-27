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Аргументы Недели → Общество 13+

Опроса «Никкэй»: большая часть японцев отрицают необходимость передавать оружие Украине

, 08:20

Опроса «Никкэй»: большая часть японцев отрицают необходимость передавать оружие Украине
Флаг Японии, Stanislav Kogiku/AFLO

По данным исследования издания «Никкэй», большинство японцев не считают необходимым для Токио поставлять вооружение Киеву.

Так, 76% проголосовали против идеи отправки оружия на Украину, а 16% японцев поддержали поставку вооружения.

За наращивание общей поддержки Украины проголосовали 66% респондентов.

Ранее сообщалось, что Япония предоставит помощь Украине в размере $5,5 миллиардов. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, отметив единство Токио с лидерами других стран G7 в вопросе конфликта на Украине.

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