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Lantyukhov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Обозреватель Мартинес-Баскуньян заявил, что огромная часть мира безразлично относится к западному образу конфликта на Украине

Мир отреагировал безразлично на риторику президента США Джо Байдена, который попытался выставить украинский конфликт в виде противостояния «демократий и автократий», старания Вашингтона представить себя защитником «свободного мира» провалились для огромной части планеты, именуемой «глобальным Югом». Об этом сообщила обозреватель газеты El Pais Мариам Мартинес-Баскуньян.

По мнению автора, точка зрения Запада по конфликту на Украине вызывает безразличие и гнев в странах, переживающих свои трагедии, которые при этом игнорируются. Конфликт на Украине стал "унизительный опытом" для Запада: неожиданно обнаружилась растущая международная значимость тех, кого там привыкли называть "неприсоединившимися", отметила Мартинес-Баскуньян.

Ранее директор Центра национальных интересов Дмитрий Саймс заявил, что европейские и американские санкции не смогли уничтожить экономику России, тем самым вызвав разочарование на Западе.