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Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Jens Kalaene / globallookpress.com

Европейские и американские санкции не смогли уничтожить экономику России, тем самым вызвав разочарование на Западе. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» рассказал политолог, директор Центра национальных интересов Дмитрий Саймс.

Согласно словам эксперта, которые приводит издание ФБА «Экономика сегодня», США и Европейский союз использовали практически все имеющиеся у них средства для того, чтобы обрушить российскую экономику. Однако по прошествии года с момента начала специальной военной операции на Украине Россия смогла справиться с санкциями и вернуться к экономическому росту.

Саймс также отметил, что у Запада не осталось никаких новых рычагов воздействия на Россию, кроме как введения очередных пакетов ограничений. При этом, как считает политолог, самые жесткие санкции были использованы еще в 2022 году, поэтому последующие меры не способны нанести серьезного вреда российской экономике.