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Салливан: в скором времени ожидается диалог между Си Цзиньпином и Байденом

, 20:52 Источник: РИА Новости

Салливан: в скором времени ожидается диалог между Си Цзиньпином и Байденом
Kremlin Pool/Global Look Press

Диалог между главой Соединенных Штатов Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином может произойти в скором времени. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавляет, что ожидает разговор между главами двух государств состоится в «не столь далеком будущем». 

Салливан отмечает, что в настоящее время общение двух политиков не запланировано.

Ранее помощник Джо Байдена заявлял о том, что в инициативах по решению конфликта на Украине стоит учитывать мнение и позицию Киева.

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