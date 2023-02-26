Салливан: в скором времени ожидается диалог между Си Цзиньпином и Байденом

Диалог между главой Соединенных Штатов Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином может произойти в скором времени. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он добавляет, что ожидает разговор между главами двух государств состоится в «не столь далеком будущем».
Салливан отмечает, что в настоящее время общение двух политиков не запланировано.
Ранее помощник Джо Байдена заявлял о том, что в инициативах по решению конфликта на Украине стоит учитывать мнение и позицию Киева.