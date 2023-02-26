Салливан: «мирный план» Китая не учитывает позицию Украины, что недопустимо

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Источник: ТАСС

Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidency/globallook.com

Соединенные Штаты придерживаются мнения, что любые инициативы по урегулированию украинского кризиса должны учитывать позицию Киева. В мирном плане Китая она не учтена. Об этом заявил в воскресенье в интервью NBC помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его мнению, большим недостатком этого документа является то, что при его подготовке Китай не предпринял попыток контактов с украинскими властями.

«Китай много разговаривал с Россией, но на самом высоком уровне не разговаривал с Украиной. Очень сложно продвигать мирную инициативу при столь односторонней дипломатии», - считает Салливан.

О какой бы мирной инициативе в настоящее время ни шла речь, она должна «содержать позицию Украины», - подчеркнул помощник президента США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал мирный план Китая интересным документом, заметив, что Киев должен внимательно изучить его «от начала до конца».