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Салливан: «мирный план» Китая не учитывает позицию Украины, что недопустимо

, 20:22 Источник: ТАСС

Салливан: «мирный план» Китая не учитывает позицию Украины, что недопустимо
Джейк Салливан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ukraine Presidency/globallook.com

Соединенные Штаты придерживаются мнения, что любые инициативы по урегулированию украинского кризиса должны учитывать позицию Киева. В мирном плане Китая она не учтена. Об этом заявил в воскресенье в интервью NBC помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его мнению, большим недостатком этого документа является то, что при его подготовке Китай не предпринял попыток контактов с украинскими властями.

«Китай много разговаривал с Россией, но на самом высоком уровне не разговаривал с Украиной. Очень сложно продвигать мирную инициативу при столь односторонней дипломатии», - считает Салливан.

О какой бы мирной инициативе в настоящее время ни шла речь, она должна «содержать позицию Украины», - подчеркнул помощник президента США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал мирный план Китая интересным документом, заметив, что Киев должен внимательно изучить его «от начала до конца». 

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