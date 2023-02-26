В Липецкой области детей развлекали Хагги Вагги под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина»

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Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

В городе Грязи Липецкой области местные аниматоры провели детский праздник в костюмах «Хагги Вагги» под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина».

В СМИ отмечают, что за произошедшее несёт ответственность компания, специализирующаяся на детских праздниках. Пока неизвестно, обратили ли на ситуацию внимание в силовых ведомствах. Однако менеджер организации сказала, что её коллектив посыл композиции не разделяет. Представители компании обещали во всём разобраться.

Ранее стало известно, что игрушки Хагги Вагги оказались опасными – содержат фенол.