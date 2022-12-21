Игрушки Хагги Вагги, которых так любят дети, оказались опасными – содержат фенол

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2022, 13:11 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: GlobalLookPress

В Роскачестве рассказали про исследования популярных детских игрушек, известных под названием Хагги Вагги. Как выяснилось, они страшные не только на вид. Обожаемые детьми зубастые игрушки оказались ещё и опасными.

В 16 из 18 проверенных образцах был выявлен фенол. А фенол – это ядовитое вещество, которое используется для производства. В одной игрушке содержание данного вещества было выше аж в 4 раза. И если ребёнок будет постоянно взаимодействовать с ядовитыми изделиями, это вызовет аллергическую реакцию кожи и сильную головную боль от отравления. 8 из 18 образцов Хагги Вагги оказались токсичными. Это тоже, мягко говоря, не безопасно для ребёнка.

Гарантий, что можно купить абсолютно безопасную игрушку – не существует. Чтобы провести исследования, игрушки приходилось закупать в абсолютно разных местах – от крупных торговых сетей до мелких интернет-магазинов. У большей части таких «монстриков» нет ни нормальной маркировки, ни даже сертификатов безопасности. Трудно осознавать, что за это практически невозможно привлечь к ответственности. Всё из-за того, что изделия продаются под видом сувенирной продукции хендмейд. Она не может подпадать под действие технических регламентов. В Роскачестве над решением проблемы думают. Там предлагают ужесточить требования к обороту, чтобы подобные «ядовитые игрушки» больше не могли продаваться под видом сувенира.