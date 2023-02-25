Пушилин: «Азовсталь» не будет восстановлена в прежнем виде, на ее месте будет создан технопарк

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Источник: РИА Новости

"Азовсталь", апрель 2022 г. Фото: Cover Images/globallook.com

Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, который весной прошлого года стал ареной боевых действий, не будет восстановлен в прежнем виде. На его месте будет устроен технопарк. Об этом заявил в субботу в эфире телеканала «Оплот ТВ» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный. Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии», - рассказал он.

Ранее Владимир Сальдо, врио главы еще одного региона, вошедшего в 2022 году в состав России, - Херсонской области - сообщил о подготовке к строительству нового города на Арабатской стрелке.