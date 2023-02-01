Сальдо: песня наших противников скоро будет спета, и на Херсонщине наступит мир

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1 февраля 2023, 22:59 Источник: Telegram

Владимир Сальдо. Фото: Telegram/t.me/SALDO_VGA/

В Херсонской области начаты работы по строительству нового города на Арабатской стрелке, и это признак того, что там скоро наступит мир. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

Он согласился с тем, что в первую очередь сегодня должны обеспечиваться потребности армии.

«Однако наш президент уже сейчас думает о том, как люди будут жить после войны в недалеком мирном завтра», - сказал Сальдо.

Он сообщил, что уже началось воплощение идеи о строительстве нового города.

«Работают проектанты, поставщики и строители. Начат инвестиционный процесс, который подсказывает, что песня наших противников скоро будет спета, и на Херсонщине наступит мир», - заявил Сальдо.

Ранее он утверждал, что под контролем России находится 75% Херсонской области.