Сальдо: под контролем РФ находится 75% Херсонской области и более половины ее населения

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19 января 2023, 09:45 Источник: РИА Новости

Ситуация в Херсоне, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Россия контролирует 75% территории Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Под контролем законной российской власти находится вся левобережная часть Херсонской области. Это 75% площади региона», - поделился Сальдо с агентством. По его словам, на этой территории проживает больше половины всего населения региона.

Сальдо также отметил, что под контролем РФ находится западная часть Кинбурнской косы. Кроме того, он подчеркнул, что Херсонщина должна быть освобождена полностью.

Ранее Сальдо рассказал о том, что подконтрольной Киеву части Херсона грозит гуманитарная катастрофа.