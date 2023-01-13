Сальдо: контролируемому украинской стороной Херсону грозит гуманитарная катастрофа, ВСУ используют нецивилизованные методы

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13 января 2023, 17:06 Источник: Крым 24

Херсон, Ximena Borrazas/Keystone Press Agency

Подконтрольному Украине Херсону грозит гуманитарная катастрофа. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона. Она планомерно и непланомерно разрушается самими же «освободителями», как они себя называют», - поделился Сальдо в эфире телеканала «Крым 24», имея в виду украинскую сторону.

Политик подчеркнул, что ВСУ применяют «нецивилизованные» методы. По его словам, украинские военнослужащие в группах ездят на пикапах по территории города и стреляют из пулеметов.

Ранее Сальдо назвал факт обыска его дома в Херсоне шоу украинских спецслужб.