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Сальдо назвал шоу обыск в его доме в Херсоне, устроенный спецслужбами Украины

, 16:16 Источник: ТАСС

Сальдо назвал шоу обыск в его доме в Херсоне, устроенный спецслужбами Украины
Владимир Сальдо. Фото: Telegram/t.me/SALDO_VGA/

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал информацию об обыске в его доме, распространенную украинскими СМИ. В интервью телеканалу «Крым 24» в пятницу он назвал действия спецслужб Украины шоу.

«Что можно говорить по этому поводу? Шоу. Это же не обыск, это спецназ. Книги. Если бы я знал, что они так будут заходить, я бы штук 50 им оставил таких книг. Пусть бы они ознакомились и вспомнили свою же историю», - сказал Сальдо.

В начале января Государственное бюро расследований Украины опубликовало в своих соцсетях информацию об обыске в доме Сальдо, обвиняемого в коллаборационизме. Силовики нашли у него книги по истории России и личные записи о законодательстве Российской Федерации.

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