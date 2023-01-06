ГБР Украины провело обыск в доме врио руководителя Херсонской области Владимира Сальдо

Дом врио главы Херсонской области Владимира Сальдо был подвергнут обыску в рамках дела о коллаборационизме. Об этом в пятницу сообщил телеграм-канал Государственного бюро расследований Украины.
«Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо», - сказано в сообщении.
Среди «компромата», обнаруженного у чиновника, - книги по истории России, служебные документы и личные записи, касающиеся особенностей законодательства Российской Федерации.
Ранее, в своем новогоднем обращении к гражданам, Сальдо заявил, что на 100 процентов уверен в возвращении Херсона России.