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РИА Новости: Депутат Ивлев предположил, что Зеленский адресовал Западу слова о захвате Крыма

, 14:50 Источник: РИА Новости

РИА Новости: Депутат Ивлев предположил, что Зеленский адресовал Западу слова о захвате Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся захвате Крыма адресованы и рассчитаны на западные страны. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев.

«Подобные заявления мы слышим на протяжении последних девяти лет. Это очередное заявление Зеленского, похоже, адресовано и рассчитано для Запада – США и НАТО. Это ответ на ту военную помощь, которую оказывают американцы и другие страны НАТО вооруженным силам Украины. Эту помощь надо отрабатывать, вот Зеленский и делает подобные заявления», - сообщил Ивлев.

Ранее Зеленский рассказал о подготовке Киева к осуществлению планов по «возвращению» Крыма.

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