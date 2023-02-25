Украинская Госпогранслужба: ВСУ расширят минные заграждения у границ с Россией и Белоруссией

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Alexander Rekun/Global Look Press

Пограничная служба Украины сообщила в своём Telegram-канале, что ВСУ увеличат заминированную линию вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.

«Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину. Практически, это будет заминированная территория», - говорится в сообщении.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на слова украинского полковника Евгения Силкина сообщила, что ВСУ заминировали все дороги и лесные полосы на границе с Белоруссией.