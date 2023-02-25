Журналист Херш заявил о возможном распаде НАТО из-за последствий подрыва «Северных потоков»

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Xander Heinl/globallookpress.com

В интервью порталу Western Standard американский журналист Сеймур Херш сообщил, что диверсия на газопроводах «Северный поток» может привести к последствиям обратным стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО.

«Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО?» - сказал журналист.

По словам Херша, Джо Байден запустил процессы, суть которых он не понимает.

Ранее Сеймур Херш заявил, что президент США лжёт, замалчивая правду о том, что подрыв «Северных потоков» произошел по его распоряжению.