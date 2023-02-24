Пострадавшего в результате стрельбы в центре Петербурга хотят наградить за службу

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Ранее Следком по Северной столице подтвердил факт произошедшего.

Омоновца, который пострадал в пятницу днём от выстрелов неизвестного, следует наградить за несение службы, считает командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев. Информацию опубликовала пресс-служба округа.

Отмечается, что Воробьёв будет ходатайствовать, чтобы раненого сотрудника ОМОНа «Бастион» наградили государственной наградой. В сообщении пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии указано, что пострадавший сотрудник обеспечивал общественную безопасность и «обнаружил подозрительного человека». Попытка задержать злоумышленника обернулась для правоохранителя тяжёлым ранением.

Ранее в пятницу стало известно о стрельбе у станции метро «Гостиный двор» в центре Санкт-Петербурга. Мужчина 1972 года открыл стрельбу по омоновцу. Стрелявшего задержали, сотрудник Росгвардии находится в больнице.