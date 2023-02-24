24 февраля: день, который разделил Латвию

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

24 февраля. Начало спецоперации. День, когда Россия устала от лжи, нацизма и давления… День, который изменит жизнь всего мира…

Я очень хорошо помню 24 февраля 2022 года… Утро началось с того, что все латышские СМИ объявили о том, что началась спецоперация…

В тот момент мало кто из латвийцев понимал, что последует за спецоперацией для народа Латвии – никто и предположить не мог, что вскоре людей «поделят» на наших и чужих. Сложно было представить, что националисты, воспитанные на принципах Адольфа Гитлера, так быстро поднимут голову и скажут – «Мы возродились!»

В то утро, 24 февраля, правительство Латвии определилось моментально – русские – враги…

Рига потеряла свой «внешний» вид – на любом здании висел флаг Украины, в социальных сетях латвийцы погрязли в вопросах, догадках – почему, зачем, как долго будет идти спецоперация?

А потом у правительства Латвии, которое возглавлял Нацблок, появился план – снести памятники тех, кто освобождал мир от Адольфа Гитлера, издать закон, изгоняющий русских из Латвии… И дело пошло…

До конца многие латвийцы не верили в то, что будет снесен памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков – просто не верили! Но Нацблок решил уничтожить память о Русском Солдате…

Я очень хорошо помню тот день и час - работы по сносу памятника Освободителям Риги начались 22 августа 2022 года, а 25 августа в 16:43 пал 79-метровый обелиск… В момент падения те, кто это видел, застыли на месте – словно ангел взмахнул крыльями и улетел… Вот в тот момент я четко поняла, что мира в Латвии не будет – перед моими глазами предстал папа-ветеран ВОВ, мой дядя, который совершил огненный таран – пустил подбитый самолет на эшелон немцев в городе Цеханув… Мне было стыдно, больно… Стыдно, что мы, дети, внуки победившего солдата не смогли остановить нацизм, который жил в душах националистов… А больно, потому что мой внук Матвей не увидит в реальности памятник Освободителям Риги… Больно еще и потому, что в момент сноса обелиска, молодые латышские националисты кричали – «Браво! На бис!» Мне в голову не приходило, сколько же ненависти к русским. И страх! Каждую деталь памятника – Родину-Мать, Солдат, Обелиск, нелюди расчленили на куски и спрятали, а когда комиссия ООН оправила правительству Латвии документ, чтобы они приостановили снос памятника, то националисты заявили – «Это наше дело!» И совсем для них неважно было то, что тысячи латвийцев каждый год 9 мая приходили к Памятнику, чтобы почтить память тех, кто погиб за нас, за людей доброй воли.

Я прекрасно помню, как нам, русским, кричали нацистские молодчики – «Закончилось ваше время! Теперь мы будем диктовать вам, как жить!»

Да не родился еще тот нацист, который диктовал мне, как жить, что делать! Нет, вашей власти не будет!

А потом снесли памятник «Алеша» в Резекне – русский солдат оберегал Латгалию… И тогда люди поняли – быть беде.

Одна моя знакомая Нина, женщина верующая и проживающая в Латгалии сказала – «Такой грех наши ушедшие предки не простят – они «поднимутся» и тогда…» Я не предала ее словам особого значения, но стали происходит странные вещи – жуткое наводнение в Екабпилсе, людей эвакуировали, рушатся дома в Риге, людей эвакуируют, приходят в негодность мосты, горят здания… Да и экономически латвийцам приходится туго – счета за коммунальные услуги, электроэнергию – страшные! Все увеличилось в три раза – если ранее, например, люди платили (в среднем) за свет – 40 евро, то теперь – 140 евро, если ранее оплачивали коммунальные услуги (в среднем) от 80 до 150 евро, то теперь от 330 до 450 евро, при средней зарплате в 620 евро. Конечно, латвийцы стали уезжать из Латвии…

Не только из-за экономических проблем латвийцы уезжают из страны, а из-за напряженного состояния – в воздухе витает ненависть, которая как гранитная плита ложится на плечи людей. Нет больше спокойствия и мира!

Каждый день, правительство Латвии, многие депутаты, политики позволяют себе конкретные оскорбления в адрес русских – никто из националистов не скрывает своей ненависти… Уже стало «нормой», когда депутат парламента Латвии из Нацблока публично вещает – «Те, кто принимал участие в ВОВ на стороне Красной Армии – «военные преступники!». А другой ему вторит – «Этих русских нужно загнать за железную ограду и поставить вышку…», а третий политик призывает – «Нужно избавить мир от русских «вшей»… И это происходит каждый день!

Я услышала от одной дамы – «Начинаю говорить по-русски и оглядываюсь… Нам же сказали говорить тише, чтобы не расстраивать латышей».

Конечно, не всем латвийцам нравятся такие «приказы» - обратимся к статистике! С начала спецоперации латвийские органы безопасности возбудили более 40 уголовных дел за разжигание ненависти, действия против интересов Латвии, нарушение санкций и другие преступления. Ключевое слово – интересы Латвии! А это значит, что наказывают, сажают в тюрьму только тех, кто, например, открыто заявил – «Россия, мы с тобой!» Штрафуют за флаг России, за то, что человек высказал восхищение Россией и ее президентом! Уголовные дела «растут» на несогласных не по дням, а по часам!

Меня часто московские коллеги спрашивают, а сколько украинских беженцев прошло через Латвию?

Статистика говорит, что за год 223 2777 граждан Украины въехали в Латвию. А по данным Центрального статистического управления, на 1 января 2023 года 39, 8 тысяч граждан Украины зарегистрировали свое место жительство в Латвии.

Немного о пропаганде в Латвии… С этим в стране круто – заблокировали российское ТВ – латвийцы должны только смотреть местное. И слушать, что говорят политики, «слуги народа»… А они говорят, что практически ВСУ «зашли» на территорию России, да и рукой подать до Москвы… Находятся те, которые пытаются сказать правду – «Россия – сильное государство и победить практически невозможно россиян»… Об этом стали говорить в последнее время, видимо, чувствуют, что все сказки о «великой» Украине и НАТО – сказки…

Как чувствуют себя латвийцы сейчас, год спустя?

То, что мира между большинством латышей и русских, увы, не будет – факт! Русскоязычные Латвии не хотят больше прощать те унижения, которые они пережили, глумление над прахом их предков, которые прошли ВОВ – не хотят, да и не простят! Русскоязычные Латвии поднимают головы – из окон жилых домов можно услышать гимн России, на одежде некоторых латвийцев можно увидеть георгиевскую ленточку, люди стали смелее в своих высказываниях, потому как любому терпению приходит конец!

Русский человек, конечно, чудовищно терпелив, но когда понимает, что его немилосердно используют, то тут пощады не стоит ждать – снесет все на своем пути, но справедливости добьется!

Я хочу повторить то, с чем выходили к памятнику свободы люди, несогласные с политикой «Третьего Рейха» Латвии – «Россия, мы с тобой! Мы верим в тебя! Мы любим тебя!»