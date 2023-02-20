Жители Петербурга стали получать больше денег

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 февраля 2023, 18:09

Фото: canva.com

Доходы граждан выросли на 11% по сравнению с прошлогодним показателем.

Совокупный доход жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2022 год составил почти 94,7 тысячи рублей, сообщает Петроград.ру. Это превышает показатель за позапрошлый год на 11 процентов.

Наибольший рост дохода в городе и области фиксируется у менеджеров среднего звена. Увеличение их денежного прироста составило 7 процентов и достигло показателя в более чем 130 тысяч рублей. Второе место занимают управляющие менеджеры и начинающие специалисты. Их доходы составили 206 тысяч и 38,3 тысяч рублей соответственно.

Однако, уровень роста совокупной прибыли не сильно изменился. Издание приводит данные эксперта, который заявил, что уровень инфляции все еще не покрывается.

Отмечается, что, по темпу роста Северная столица с 2020 года опережает Москву и Подмосковье. Тем не менее, фактический доход там все равно превышает петербургский – 118 тысяч рублей за прошедший год.