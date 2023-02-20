Циклон принесёт в Петербург потепление к 23 февраля

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 февраля 2023, 17:21

Фото: canva.com

В начале недели в городе будут сохраняться морозы.

С четверга на пятницу в Северную столицу придёт потепление. С понедельника по среду в городе будет сохраняться морозная погода, рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Метеоролог отметил: в начале этой недели погода будет напоминать ту, что была в городе в период новогодних каникул. Днём температура воздуха составит 5-7 градусов мороза, а ночью может опускаться и до 15-20 ниже нуля.

«… в эти морозные дни на этой недели будет тихо, осадков ожидается очень мало, только Ладога может выносить снег в отдельные районы, но зато солнце должно появляться, особенно к середине недели», – написал Колесов.

С четверга в Петербурге потеплеет, но при этом циклон должен принести и достаточно большое количество снежных осадков. Температурные показатели увеличатся примерно до 0...-5 градусов.