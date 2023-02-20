Собчак заявила, что Красовский вернётся на RT 23 февраля

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20 февраля 2023, 17:04

globallookpress.com

Об этом в своем ТГ-канале сообщила Ксения Собчак. По ее информации, эфир с участием Красовского будет посвящен годовщине СВО. Источники журналистки также заверили, что в этот эфир гостей зовут за деньги. Между тем, сам Антон Красовский опроверг информацию о своем возвращении. Он в грубой форме обратился к Собчак, сказав - цитата - "Какой RT? Какого 23-го? Какие деньги? Что ты там нюхаешь, зайка?" - конец цитаты.

Напомним, что глава RT Симоньян в прошлом году отстранила Красовского от эфиров после того, как он призвал топить украинских детей. Через несколько дней журналист извинился за свои высказывания.