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20 февраля 2023, 15:29 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

В 1984 году был расстрелян Юрий Соколов, известный, как директор элитного магазина «Елисеевский», в котором закупались виднейшие государственные лица страны. За многочисленные хищения в особо крупном размере он был казнён по приговору суда. Правда, по другим данным, свою роль сыграли скорее связи Соколова с правительством и его знания о тайных делах представителей верхов Союза.

Директор «Елисеевского» был далеко не простым человеком. Он лично участвовал в Великой Отечественной войне и проявлял героизм. Во время тяжёлых боёв получил 5 ранений. В марте 1945-го Соколов получил Красную звезду за сражение у города Кирки, где он уничтожил огнём миномётов до 30 солдат Вермахта. Также в бою за город Руземулуши, командуя батареей 45-мм орудий, отбил множественные контратаки противника, ликвидировал 60 немецких бойцов. В октябре того же года его наградили «За победу над Германией».

После войны Соколов не смог найти себя, сменил много профессий, работал таксистом. В 50-х он умудрился попасть в тюрьму за обсчёт клиентов. После выхода из зоны, путь в такси ему был заказан, и он решил поискать что-нибудь ещё. Поднялся до вершин он уже с наступлением 70-х, в так называемую брежневскую эпоху. С 1972 года Юрий становится директором «Елисеевского». У него появляются обширные связи, влиятельные друзья и полная поддержка в верхах. При Соколове в «Елисеевском» магазине имелся Стол заказов, ставший фактически распределителем импортного и дефицитного продовольствия среди «своих людей».

Известно, что в отдельных случаях Соколов не брал денег за дефицитные продукты. А ещё Стол заказов был излюбленным местом для дочери Брежнева Галины. Отоваривалась она, как уже понятно, без всякой оплаты. Юрий не брезговал занятием «теневой торговлей». Деньги, которые получали магазин и филиалы, сдавались ему самому. Суммы выходили серьёзные – до 300 рублей в неделю, по тем меркам это были «миллионы». Данные средства Соколов передавал в качестве взяток, чтобы снабжение «Елисеевского» дефицитными товарами не останавливалось. Впрочем, взяточничество в сфере торговли в тот период было достаточно распространённым явлением.

В 1982 году к власти приходит генсек Андропов, и начинается суровая борьба с взяточничеством. 30 октября того же года задерживают Соколова. Леонид Ильич Брежнев умирает, что создаёт для Юрия проблему с защитой и поддержкой. Ведь люди, прикрывавшие его «Елисеевский», уже не могут оказать должной помощи. Примечательно, что его делом занимались не сотрудники милиции, а представители КГБ. При аресте в кабинете у директора было изъято 50 тысяч рублей, а во время обысков на даче – ещё 63 тысячи. Помимо самого Соколова на скамье подсудимых оказались его заместитель и трое заведующих отделом гастронома №1.

На допросах начальник «Елисеевского» пояснил, что все найденные деньги не являются его личными средствами, а предназначены для других людей. Те, кто считал Соколова за жертву режима, всячески его оправдывали. Говорили, что Юрий не шиковал, спал на самой обычной кровати и вёл себя, как советский гражданин. Но это не уберегло директора магазина от смертной казни. Его приговорили к расстрелу с конфискацией имущества и лишением всех звёзд и наград. Приговор выносил судья Верховного Суда РСФСР Владимир Демидов.

Отдельные эксперты полагают, что Соколова просто убрали. Убрали из-за того, что он слишком много знал. На суде он, как известно из хроник, пытался доказать, что всего лишь играл по правилам торговли. Он представил суду тайную тетрадь, где фиксировал все теневые операции и их игроков. Но когда Юрий стал зачитывать имена и фамилии, его быстро прервали. Поговаривали, что в записях Соколова хранились имена первых лиц СССР. Если это и было правдой, то можно понять, почему его так быстро обрекли на смерть.

В 2011 году о судьбе Юрия Соколова сняли телесериал "Дело гастронома № 1", драму по реальным событиям. Директора "Елисеевского" сыграл Сергей Маковецкий, а роль следователя исполнил Михаил Пореченков.