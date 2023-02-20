TG-канал SHOT: у Костомарова поражена четверть головного мозга, состояние фигуриста критическое

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20 февраля 2023, 14:30 Источник: Telegram-канал SHOT

Фигурист Роман Костомаров, Semen Likhodeev / globallookpress.com

У российского фигуриста Романа Костомарова поражена четверть головного мозга, состояние победителя Олимпийских игр 2006 года в настоящий момент является критическим. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал SHOT.

«У Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле, — состояние фигуриста критическое», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что поражение легких — больше не главная проблема находящегося в медицинском учреждении спортсмена.

Ранее врач Костомарова Сергей Царенко выразил точку зрения, согласно которой у мужчины «серьезные шансы на выживание».