Прокуратура Петербурга проводит проверки в сфере ЖКХ

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

20 февраля 2023, 13:05

Фото: canva.com

За год коммунальщики совершили более четырех тысяч нарушений.

Работа сотрудников жилищно-коммунальных служб Санкт-Петербурга проверяется сотрудниками прокуратуры, сообщает Neva.today. Уже выявлено более четырех тысяч нарушений в деятельности коммунальщиков за 2022 год.

Отмечается, что к административной и дисциплинарной ответственности, по требованиям прокуроров Северной столицы, привлечено более 1600 работников ЖКХ. В результате проверок возбуждено свыше 30-ти уголовных дел.

Особое внимание при выявлении нарушений в работе коммунальных служб уделялось вопросам проведения качественного ремонта, расселения аварийного жилья и контролю за потреблением энергоресурсов.