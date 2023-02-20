Pais: Украина проиграла бы к настоящему моменту без поставок снарядов «натовского» калибра

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20 февраля 2023, 11:16 Источник: Pais

Ситуация в Артемовске, Madeleine Kelly/Keystone Press Agency

Украина потерпела бы поражение в конфликте с Россией без артиллерии калибром 155 миллиметров. Об этом пишет испанское издание Pais.

«Без этих гаубиц (155-миллиметрового калибра), возможно, Украина уже проиграла бы», - говорится в материале газеты. Отмечается, что объем такой артиллерии среди всего арсенала гаубиц ВСУ составляет 30%.

Как пишет Pais, 60% артиллерии, которая находится в распоряжении Украины, представляет собой советские гаубицы, состояние которых оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось о том, что Австралия и Франция будут поставлять Киеву снаряды «натовского» калибра.