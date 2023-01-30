Франция и Австралия договорились поставить Украине снаряды калибром 155 миллиметров

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30 января 2023, 19:17 Источник: РИА "Новости"

флаг Франции, unsplash.com/photos/cE1ObffUthE

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в понедельник, 30 января, заявил, что Париж и Канберра договорились о производстве и поставке украинской стороне снарядов калибром 155 миллиметров.

Себастьян Лекорню в ходе пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны Франции и Австралии в формате "2+2" в Париже отметил, что страны произведут несколько тысяч снарядов вышеуказанного калибра для их дальнейшей передачи Киеву.

Глава МО Австралии Ричард Марлз в свою очередь подтвердил, что такая работа уже ведется.